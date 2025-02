Taurianova la Città al Centro e Lega Taurianova: “Congratulazioni al Consigliere Regionale

Mattiani” “Esprimiamo le nostre congratulazioni al Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani fresco di nomina a Commissario Provinciale di Reggio Calabria della Lega Calabria per Salvini Premier”. Siamo convinti che nel Suo nuovo ruolo e con la collaborazione della nostra comunità politica di riferimento, il Consigliere Mattiani continuerà nella Sua azione di ascolto e di supporto del territorio e della nostra gente, così come del resto ha saputo fare in questi anni.

Così i Consiglieri Comunali di Taurianova:

Gruppo Consiliare “Taurianova la Città al Centro”

Caridi Antonino (Vicesindaco)

Federica Ursida (vice Presidente del Consiglio Comunale)

Grazia Arcuri (Consigliere Comunale Capogruppo “Taurianova la Città al Centro”)

Gruppo Consiliare “Lega Calabria per Salvini Premier”.

Raffaele Scarfò (Presidente del Consiglio Comunale)

Crea Angela (Assessore)

Grimaldi Massimo (Assessore)

Barca Stefania (Consigliere Comunale Capogruppo “Lega Calabria per Salvini Premier”)

Calapà Mariella (Consigliere Comunale)