Taurianova, la buca che sta facendo dannare gli automobilisti. Perché non si interviene?

«Nell’aeroporto internazionale di Lamezia Terme, il gestore Sacal e l’Enac assicurino i controlli sul corretto funzionamento dei servizi, che mancherebbero da tempo, così come manca il referente dei lavoratori in materia di sicurezza, secondo il quadro ricostruito dalla stampa. Sarebbero criticità a lungo ignorate e ingiustificabili». È quanto, in una nota ufficiale, osservano i dem […]