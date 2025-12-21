Taurianova, inaugurata la nuova sede del Pd. Prosegue il lavoro diradicamento del partito sul territorio. I segretari Irto e Panetta:“Fondamentale riannodare il rapporto con i cittadini”Si è svolta oggi a Taurianova l’inaugurazione della nuova sede del PartitoDemocratico, al termine del congresso del circolo “W. Schepis”, che neigiorni scorsi ha eletto Enzo Borgese nuovo segretario cittadino.

Un appuntamento partecipato, che ha visto la presenza di dirigenti locali,provinciali e regionali del Pd e che ha rappresentato un momento diconfronto e rilancio dell’azione politica sul territorio.

Ad aprire l’iniziativa è stato il segretario del circolo Enzo Borgese, cheha sottolineato come «la nuova sede vuole essere un luogo aperto, diascolto e di partecipazione, capace di ricostruire un rapporto diretto conla comunità e di dare risposte concrete ai bisogni della città».

Nel corso dell’incontro è intervenuto Peppe Panetta, segretario provincialedella Federazione metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria,evidenziando che «l’apertura di nuovi circoli e il rafforzamento di quelliesistenti sono una scelta politica precisa. Il Pd investe sul radicamento,sulla presenza nei territori e sulla costruzione di una classe dirigentecredibile e riconoscibile».Il vicepresidente del Consiglio regionale Giuseppe Ranuccio ha rimarcato ilvalore politico dell’iniziativa, definendo la nuova sede «un presidiodemocratico fondamentale in una fase complessa per i territori, in cuiserve una politica capace di stare tra la gente e di rappresentarne leistanze nelle istituzioni, soprattutto di fronte alla cattiva gestione delcentrodestra al governo nazionale e regionale».

A concludere i lavori è stato il senatore e segretario regionale del PdNicola Irto, che ha ribadito come «il percorso di riorganizzazione eradicamento del Partito Democratico in Calabria prosegue condeterminazione, a partire dai circoli, che restano il cuore dellapartecipazione e del confronto politico, con l’obiettivo di ricostruire ildialogo con chi si è allontanato dalla politica e dalle istituzioni».

Irto ha inoltre ricordato «l’impegno del Pd in Parlamento, anche inoccasione dell’esame della legge di Bilancio, con la presentazione diemendamenti mirati a difendere gli interessi della Calabria e delMezzogiorno, a partire da sanità, trasporti e politiche di coesione, troppospesso penalizzati dalle scelte del governo nazionale».L’inaugurazione della sede di Taurianova si inserisce nel più ampio impegnodel Partito Democratico per rafforzare la propria presenza sui territori,rilanciare la partecipazione democratica e costruire, dal basso,un’alternativa solida e credibile al governo del centrodestra in Calabria.