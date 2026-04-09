Taurianova, il vicesindaco Caridi annuncia la sua candidatura a sostegno di Roy Biasi
Apr 09, 2026 - redazione
Il post Facebook di Antonino Caridi, attuale vicesindaco di Taurianova che annuncia la sua candidatura a sostegno del sindaco uscente Roy Biasi
“Cari amici, voglio comunicarvi con grande entusiasmo e responsabilità la mia decisione di ricandidarmi a sostegno del Sindaco Roy Biasi.
In questi anni il mio impegno è stato sempre costante e al servizio dell’intera cittadinanza: esserci. Ascoltare tutti e cercare soluzioni, dai piccoli problemi quotidiani a quelli più grandi e complessi non è stato facile ma non mi sono mai tirato indietro.
Sarò sempre a disposizione della nostra meravigliosa comunità come ho sempre fatto.
Le vostre istanze saranno la mia priorità.
Continuerò a lottare per rendere Taurianova un posto migliore.
La politica, per me, è un atto d’amore verso gli amici e la terra che amo.
Per questo chiedo il vostro sostegno nel voto per poter continuare a servire con umiltà la nostra Taurianova! Insieme si può!”