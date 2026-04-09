Taurianova, il vicesindaco Caridi annuncia la sua candidatura a sostegno di Roy Biasi

Il giornalista catanzarese Domenico Martelli è morto oggi improvvisamente. Un malore lo ha colto mentre era alla guida sulla Statale per Tropea, tra Pizzo e Vibo Marina. Cronista attento e rigoroso, aveva ereditato dal padre Franco la passione per il giornalismo. Era direttore della testata online Il Fatto di Calabria e collaboratore della tv regionale […]