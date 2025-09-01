Taurianova, il vandalismo continua come un cancro: si sta arrivando alla disperazione e non è cosa buona e giusta

Abbiamo scritto e denunciato fino a qualche giorno fa la situazione insostenibile degli atti di vandalismo in città dove vengono prese di mira giochini per bambini, altri luoghi con danneggiamenti per poi aver registrato con grande sdegno, l’esecrabile azione della profanazione della Chiesa “SS Apostoli Pietro e Paolo” con il furto all’interno del tabernacolo di Pissidi contenenti ostie consacrate.

Ma non c’è ancora, purtroppo, una luce in fondo a questo tunnel che continua ancora ad essere abitato da balordi, banditi e vandali che fanno della vigliaccheria come condizione umana, oltre a una regola di vita. Lo ribadiamo fortemente, non è più tollerabile una situazione del genere, servono provvedimenti rapidi ma soprattutto decisi attuando una “tolleranza zero”. Non se ne può più, ci dobbiamo arrendere o sarebbe meglio agire al più presto?