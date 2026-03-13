Taurianova, Il Sovrintendente Capo Jolanda Laratta va in pensione dopo quasi 40 anni di servizio
Mar 13, 2026 - redazione
Dopo quasi quarant’anni di servizio e di onorata carriera è andata in pensione il Sovraintendente Capo Jolanda Laratta in forza presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Taurianova. Una vita spesa al servizio dello Stato nel senso del dovere e contro ogni sopraffazione proveniente dall’illegalità.
Al Sovraintendente Capo Jolanda Laratta facciamo i nostri più sinceri e affettuosi auguri per il riposo meritatissimo in un forte abbraccio da parte di tutta la Redazione di Approdo Calabria