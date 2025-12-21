Taurianova, il partito democratico affida la segreteria a Borgese con il compito di ricucire il partito dilaniato da lotte interne dopo il tracollo dell’era Scionti

Dopo il tracollo politico dell’era Scionti, con l’avvento del sindaco Biasi, il partito democratico cerca di riprendere il filo del ragionamento politico in vista delle elezioni comunali del 2026. Il Pd affida la segreteria all’ architetto Enzo Borgese. Oggi alla inaugurazione della sede a Taurianova erano presenti tutti i vertici regionali e provinciali del partito democratico ad iniziare del Sen. Irto, il consigliere regionale Ranuccio per finire il segretario provinciale Panetta. Va sottolineato l’assenza del consiglieri comunale Marafioti e del gruppo politico facente capo a Falcomatà. Non erano presenti militanti storici del Pd. Borgese ha il compito di ricucire con gran parte della base elettorale per tentare di organizzare la terza lista elettorale per il 2026, compito non facile, ma indispensabile per non abbondare il campo politico in via definitiva al centrodestra. Con l’entrata in gioco del partito democratico sono tre i schieramenti che si confrenteranno nella primavera del 2026. Biasi per il centrodestra, Romeo per una lista civica per finire il partito democratico per il centrosinistra.