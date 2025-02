Taurianova, il duro attacco di Scionti e Ferraro al sindaco Biasi, “L’ennesimo strafalcione del Sindaco della bugia”

Ne abbiamo sentite tante in questi anni ma il Sindaco sa sempre come superarsi. In merito all’incontro di calcio svoltosi a porte chiuse tra la squadra locale della Taurianovese e gli avversari del Rizziconi, abbiamo letto le dichiarazioni da parte della Prefettura e, come sempre, è emerso l’uso spregiudicato delle parole e dei fatti da parte del Sindaco Roy Biasi e della sua giunta. Risalta, come, ormai da consuetudine, il Sindaco piega la propria verità a discapito dei fatti reali.

Lo avevamo visto, in questi giorni, avventurarsi in un video social quando come uno scolaretto impettito si mette a raccontare e ripetere a memoria di un progetto, che SUO non è mai stato anzi non lo ha mai digerito contestandolo apertamente nella scorsa amministrazione (progetto Circonvallazione e Parco Commerciale), ma oggi per colmare il NULLA COSMICO di questa amministrazione lo fa SUO come se appartenesse ad un progetto della sua amministrazione.

Ma a stupirci ancora di più è quando di mezzo c’è lo STATO, che lo RICHIAMA a dovere sbugiardandolo. L’incontro di calcio che si è tenuto a porte chiuse in questi giorni è solo perché la Commissione comunale di Vigilanza ha trasmesso all’ufficio della Prefettura un atto a firma del Vicesindaco, che di fatto diveniva “ordinanza” a far disputare la partita con la presenza del pubblico.

Ma tutto ciò era, ed è illegittimo , in quanto la suddetta Commissione Comunale di Vigilanza non aveva fatto alcunché e né tantomeno verificato l’agibilità del suddetto impianto. In buona sostanza, siamo alle solite! Il cittadino taurianovese, se vuol sapere la verità, deve necessariamente adottare e considerare l’esatto contrario di quello che dice e racconta il Sindaco!

La gravità delle spudorate menzogne del Sindaco ha persino costretto la Prefettura di Reggio Calabria ad intervenire pubblicamente al fine di ristabilire la verità dei fatti. Verità che ha fatto emergere grossolane inadempienze e illegittimità in capo all’amministrazione comunale.

Insomma, fino adesso sono state le opposizioni a ripetere che Biasi è un serial bugiardo e, magari, molti pensavano che lo facessero solo per screditarlo.

Adesso, è giusto che Taurianova tutta sappia che Biasi è davvero un BUGIARDO, anche CERTIFICATO, con tanto di attestato rilasciato non da alcuna parte politica ma, ahinoi, dallo STATO ITALIANO.

Fabio Scionti

Raffaella Ferraro