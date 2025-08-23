Taurianova, il drammatico caso di Sabina, “Lo Stato mi impedisce di stare a casa mia e ho deciso per l’eutanasia”. L’appello alle istituzioni è di fa cambiare soprattutto idea a Sabina, aiutandola a stare a casa sua con i suoi cari. La lettera integrale
Ago 23, 2025 - redazione
Ecco la lettera integrale di Sabina che ha deciso per il “suicidio assistito” perché abbandonata dallo Stato che vorrebbe trasferirla in una clinica e non farla rimanere a casa sua con i suoi cari. Facciamo appello alle istituzioni affinchè intervengano subito per impedire questa drammatica decisione.