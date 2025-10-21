Taurianova, il cordoglio dell’Amministrazione Comunale per la scomparsa di Giovanni Speranza e Francesca Pizzi deceduti in un incidente stradale

Lascia veramente attoniti la notizia del tragico incidente stradale in cui, a Piacenza, hanno perso la vita Giovanni Speranza e Francesca Pizzi spezzati nel fiore degli anni. Uniti nella vita, uniti nella passione per l’archeologia, uniti nel destino che li ha strappati al mondo in modo cosi’ drammatico. L’intera Amministrazione Comunale, a partire dalla Giunta e dal Consiglio Comunale, e’ vicina alle famiglie Speranza e Pizzi ed esprime il piu’ sentito cordoglio ai congiunti dei due sfortunati studiosi che non avevano reciso le radici che li tenevano legati a Taurianova e alla Calabria.

PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – IL SINDACO ROY BIASI