Taurianova, Grande successo per “Pompieropoli”

Ieri a Taurianova i bambini hanno vissuto l’emozione di essere pompiere per un giorno! Parla la dott.ssa Angela Foti – Presidente dell’associazione Prendiamoci per mano…uniti si può, “siamo molto soddisfatti per la bellissima riuscita di Pompieropoli, c’è stata molta partecipazione da parte dei bambini e delle loro famiglie”. Durante il percorso i piccoli eroi hanno superato diverse prove come Abilità nel mantenere l’equilibrio per tutto il percorso, Discesa rapida dal palo come un vero pompiere, Avanzare nel tunnel con coraggio e spegnere il fuoco nella casetta …al termine del percorso tutti i piccoli eroi hanno ricevuto un Attestato di Piccolo Pompiere .

Al Presidente dell’associazione Nazionale Vigili del Fuoco sez. Rc., al Comando Provinciale di Rc Vigili del fuoco e al Sindaco e Amministrazione del Comune di Taurianova va il nostro ringraziamento perché hanno reso possibile un’iniziativa molto coinvolgente ed entusiasmante per i bambini di Taurianova e paesi limitrofi .

Grazie per la partecipazione all’assessore Maria Fedele e Angela Crea.

Grazie all’associazione Carabinieri sez Taurianova e alla Croce Rossa di Taurianova per la partecipazione e inoltre, grazie al bar Imperial di Amato e Ellesse Edilizia di Loprevite per il contributo. Grazie di cuore a tutti i bambini e alle loro famiglie per la partecipazione. Grazie di cuore a tutti I bambini e alle loro famiglie e infine grazie infinite a chi ha scelto di essere insieme a noi.

Il nostro obiettivo è promuovere l’inclusione anche attraverso queste iniziative, offrendo ai bambini l’opportunità di incontrarsi e condividere spazi momenti di gioco e di apprendimento, sperimentando situazioni in cui laddove le barriere esistono, superarle è possibile.

