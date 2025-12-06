Taurianova, “Giornata delle Abilità 2025. Cosa farò da grande?”

Venerdì 5 Dicembre si è celebrata come ogni anno presso la Scuola Secondaria di I Grado “G. Pascoli” dell’IC Di Taurianova, la Giornata delle Abilità.

In occasione del 3 Dicembre “Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità” la Scuola della Dirigente Dott.ssa Maria Concetta Muscolino propone una lettura diversa della tematica: non disabilità ma abilità.

Sono ormai più di dieci anni che il Team Inclusione coordinato dal Referente Prof. Antonio Albanese organizza quest’evento.

Quello di quest’anno ha avuto un ampio respiro con la presenza di tanti ospiti che hanno affrontato il tema dell’inserimento sociale e lavorativo delle persone diversamente abili. Inoltre ha visto la sinergia di due Istituti Scolastici, quello di Taurianova ed il Polo Scolastico “L. Einaudi “di Lamezia Terme, guidato dalla Dott.ssa Anna Primavera.

Infatti, accanto al momento di riflessione sul tema, è stato messo in piedi dal Prof Domenico Marinaro insieme ai suoi allievi un laboratorio di Pizza Inclusiva.

Il tutto è stato allietato dalle canzoni, eseguite con la sola chitarra, dell’artista Vincenzo Guerrazzi in arte Vic, di cui nessuno si è accorto del suo deficit (non vedente) .

Tra gli intervenuti l’Avv. Ernesto Siclari, Garante della Regione Calabria per le disabilità, l’Arch Lucia Nucera, Assessore al Welfare del Comune di Reggio Calabria, la Dott.ssa Simona Scrivo , Assistente sociale del Comune di Taurianova, l’Avv. Oreste Albanese, Presidente dell’Associazione “Città a misura d’uomo”, la Dott.ssa Angela Foti Presidente dell’Associazione “Teniamoci per mano”, il Dott. Enrico Mignolo, Presidente dell’Associazione “Io autentico”, Don Giovanni Battista Tillieci e Suor Veronica Donatello della Pastorale diocesana e nazionale per le disabilità.

L’iniziativa è stata patrocinata dal Lions Club di Taurianova, ed ha visto la collaborazione anche dell’Associazione Kiwanis.

E’ stata una bella giornata di forti emozioni e riflessioni che ha coinvolto i ragazzi della Scuola media, tenendoli inchiodati alle sedie per piu di due ore.

La Scuola deve essere anche questo per formare i cittadini del futuro.

Alla fine della discussione è emerso che il soggetto non deve essere “io” ma “noi” cosa faremo da grandi. Nel senso che la nostra società deve ancora crescere per essere pienamente e davvero Inclusiva.