Taurianova, fumi con “odori forti e sgradevoli”, la protesta e la preoccupazione dei cittadini

C’è qualcosa di strano, ma soprattutto di anomalo per quanto sta accadendo in questi mesi, già molto prima dell’estate fino ad oggi, se ancora riceviamo segnalazioni da parte di cittadini di Taurianova, preoccupati per l’odore acre e a volte con l’aria irrespirabile di focolai accesi in alcuni terreni limitrofi alla città, tra questi quel focolaio che per diversi mesi si è visto nella strada che porta da Taurianova alla frazione di Amato.

Una coltre di fumo continua per mesi e non si comprendono i motivi sul perché della durata così a lungo, trascuratezza? Speriamo, ma soprattutto vogliamo pensare di no!

In alcuni giorni durante l’estate molti cittadini anche del centro si sono lamentati dell’aria viziata causata da fumi provenienti da chissà dove e che magari a causa del vento in alcuni casi occorreva tenere le finestre chiuse. In tante occasioni si sono visti focolaio nei vari terreni circostanti Taurianova anche appartenenti di altre città limitrofe, e il fumo invadeva inesorabilmente anche il nostro centro cittadino.

Oggi dei cittadini preoccupati ci scrivono che ci sono “odori forti e sgradevoli. Tutto ciò sta diventando insopportabile”. E segnalano che tra Taurianova e la frazione di Amato, affermano loro, “c’è con molta probabilità un focolaio sotterraneo che sprigiona odori insopportabili. Una situazione che si trascina da molto tempo nella indifferenza totale delle istituzioni”. Gli stessi concludono chiedendo di “intervenire per capire di cosa si tratta?” e rivolgendosi al sindaco Biasi, chiedono “un sopralluogo con l’Arpacal”.

Ci siamo fatti portavoce di una situazione che sta diventando insopportabile a causa di irresponsabili sicuramente che tutto hanno a cuore tranne la salute dell’ambiente che di chi ci vive.

