Taurianova, Fratelli d’Italia commemora Sergio Ramelli a cinquant’anni dall’agguato che causò la sua morte a soli 19 anni

Il 6 luglio Sergio Ramelli avrebbe compiuto 69 anni. Il Gruppo Consiliare, la Delegazione e simpatizzanti di Fratelli d’Italia di Taurianova, hanno voluto ricordare l’anniversario della sua morte.

La commemorazione è avvenuta in Via Sergio Ramelli , via intitolata proprio al giovane milanese del Fronte della Gioventù aggredito il 13 marzo 1975 e deceduto il successivo 29 aprile di 50 anni fa, dopo 47 giorni di coma, dagli antagonisti di Avanguardia Operaia. L’unica colpa avuta è stata quella di aver fatto un tema, nel quale denunciava la violenza delle Brigate Rosse.

“Oltre a rendere omaggio alla memoria di Sergio Ramelli – commenta Filippo Lazzaro- Capogruppo di Fratelli d’Italia – esempio di impegno civico e libertà di espressione, credo che sia quanto mai opportuno ricordare tutte le persone morte per la libertà e che sono state uccise solo perché colpevoli di aver denunciato la violenza politica. E’ necessaria condannare sempre e con forza ogni forma di violenza, che non deve essere mai utilizzata come mezzo di confronto politico, da qualunque parte provenga. A distanza di 50 anni da quei fatti – conclude il Consigliere Comunale – il nostro compito non è quello di schierarci o meno per una parte politica, ma quello di ricordare, studiare e capire, per evitare che simili tragedie non si ripetano mai più”.

Si ringrazia per l’occasione l’Amministrazione comunale che per mezzo dell’ex assessore Aldo Spanò ha voluto dedicare una Via al giovane Sergio Ramelli.