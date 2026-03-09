Taurianova, due gruppi di atlete della scuola “Bailando Club” di San Martino campionesse regionali Fidesm 2026

Grande successo per due gruppi di atlete della scuola “Bailando Club” di Rachele Zirino con sede a San Martino di Taurianova si sono aggiudicati il titolo di Campionesse Regionali Fidesm 2026 e un altro gruppo quello di Vice Campioni Regionali Fidesm 2026 , e altri bei risultati come 3°/4° e 5° Posto .

Mentre altre atlete Taurianovesi hanno superato il turno arrivando in semifinale nello stile Latin style tra più di 22 atleti in pista. Ottimi risultati per lo Sport di Taurianova e della Calabria.