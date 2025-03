Taurianova, domenica 30 marzo 2025 il cimitero è chiuso. La protesta dei cittadini. Per quale motivo? L’indignazione dei cittadini. VIDEO

Senza nessun avviso per i cittadini di Taurianova. Come ogni domenica tanti cittadini si sono recati al cimitero per trovare i propri cari deceduti, per rimanere in preghiera.

Ma hanno trovato l’amara sorpresa di vedere i cancelli del cimitero chiusi. La protesta e l’indignazione è alta. Per quale motivo il cimitero è rimasto chiuso? Secondo i ben informati è una questione economica legata allo straordinario dei dipendenti. Se così fosse consigliamo al sindaco di trovare una soluzione veloce nell’interesse delle tantissime persone che ogni domenica vogliono portare un fiore sulla tomba del proprio familiare. Ridurre un po’ la spesa per qualche festicciola…si rende necessaria