Taurianova, domani l’accensione del tradizionale e maestoso falò denominato U ‘Mbitu

Domani a partire dalle ore 20:20 in piazza Macrì ci sarà lo spettacolare rito denominato U ‘Mbitu e vedrà la partecipazione fra gli altri del sindaco Roy Biasi e del parroco don Mino Ciano, impegnati a garantire il simbolico innesco per l’accensione del tradizionale e maestoso falò che verrà poi ravvivato dalla posa di altre fascine attraverso un corteo composto dalle associazioni e dai cittadini .

Il rito devozionale e collettivo verrà preceduto dalla santa messa e da un incontro nella sede dell’Associazione dei Portatori della Madonna, mentre a seguire si terrà il concerto del cantante Michele Zarrillo nell’ambito delle manifestazioni promosse dall’assessorato comunali agli Eventi e nell’ambito di ‘Mbitu Festival.