Si tratta quindi di rilanciare l’impegno, con il sostegno di centinaia di iscritti PD dell’Area Metropolitana che hanno sostenuto in questi anni la mia Segreteria, che continuano al lottare – nei territori – per l’affermazione della buona Politica, del sacrificio dei propri interessi per la Cosa Pubblica. Abbiamo – INSIEME – riaperto Circoli da troppo […]