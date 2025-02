Taurianova, costituito il nuovo Comitato di tutela Pro-Centro Dialisi, eletto Presidente Pino Pardo

È stato costituito, ieri 23 febbraio 2025, a Taurianova (RC), il Comitato Spontaneo di Tutela denominato “NUOVO COMITATO DI TUTELA PRO-CENTRO DIALISI TAURIANOVA”.

Il Comitato nasce per volontà spontanea e popolare al fine di perseguire attività utili e proficue nell’interesse dei cittadini della Piana di Gioia Tauro (RC); per promuovere, con spirito di collaborazione e di confronto, azioni mirate al mantenimento e sviluppo del Centro Dialisi di Taurianova ed in particolare per risolvere le annose problematiche causate dalla carenza di Personale medico, infermieristico e O.S.S. (Operatori Socio-Sanitari) nella struttura dialitica.

Il Comitato ha origine dalla necessità di creare un soggetto di riferimento per la comunità in grado di raccogliere e fornire idee, suggerimenti, segnalazioni, proposte e per dare voce ai pazienti per le tante insufficienze riscontrate negli ultimi anni. Particolare attenzione per gli aspetti riguardanti la salvaguardia e la tutela del “Centro”, l’utenza ordinaria e l’assistenza ai pazienti dializzati e trapiantati del rene che, nel “Centro”, trovano la “macchina salva-vita” e la “continuità nella qualità della vita”.

I promotori del Comitato sono n° 99 fra i quali dializzati, trapiantati renali, soggetti con malattia renale cronica in pre-dialisi e cittadini comuni che hanno a cuore le sorti del Centro Dialisi di Taurianova.

La raccolta di firme rimane aperta per le nuove adesioni al Comitato.

Il Comitato Promotore, sensibilizzando l’opinione pubblica, vuole cogliere e segnalare le questioni presentate dalla collettività e dai pazienti. Proporre, suggerire e stimolare possibili soluzioni migliorative del vasto bacino di utenza della Piana; interloquire con la Pubblica Amministrazione, Enti interessati al bene della collettività e con medici ed infermieri del “Centro”.

Inoltre, sostenere ed intraprendere iniziative utili alle finalità proposte dal Comitato in sede di Assemblea Generale anche con la diffusione a mezzo stampa, teleinformatica e mezzi di comunicazione sociale. L’Assemblea Ordinaria, tenutasi a Taurianova il 23 febbraio scorso, all’unanimità, ha nominato – per il “NUOVO COMITATO DI TUTELA PRO-CENTRO DIALISI TAURIANOVA” – Presidente il dott. Pino Pardo, Vice-Presidente la Signora Maria Cambiolo, Segretaria la Signora Emanuela Giovinazzo. Consiglieri i Signori: Antonino Pappatico, Roberto Roselli, Francesco Zito.

L’Assemblea, dopo ampio ed approfondito confronto – identificate le evidenti criticità non più rinviabili del Centro Dialisi di Taurianova – per la soluzione della problematica del “Centro”, ha ravvisato l’opportunità dare mandato al Presidente Pardo di procedere, al più presto, ad avviare iniziative al fine di incontrare le Autorità già informate ma fino ad ora silenti: S.E. il Vescovo della Diocesi di Oppido-Palmi, S.E. il Prefetto di Reggio Calabria, i Sindaci della Piana, i Vertici dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Reggio Calabria, il Responsabile del Centro Dialisi di Taurianova e tutto il Personale che in esso vi opera.

I detti incontri dovranno essere particolarmente finalizzati:

1° Sulla carenza del Personale medico–infermieristico ed O.S.S. (Operatori Socio-Sanitari), sull’efficienza nel Centro Dialisi di Taurianova e l’Emodialisi-Ambulatorio di Nefrologia atteso che la detta indispensabile “struttura” produce un cospicuo volume di prestazioni sanitarie (attualmente ad essa si riferiscono, in maniera stabile, oltre 55 emodializzati, molti trapiantati renali e centinaia di pazienti con malattia renale) dando prova concreta di saper dare le dovute soddisfacenti risposte ai bisogni dell’Utenza.

2° Per la realizzazione di un Nuovo e Moderno Centro Dialisi da ubicare nel luogo della nascente “Casa della Comunità” di Taurianova. Il nuovo “Centro” si troverebbe collocato, territorialmente, al Centro del Comprensorio dei Comuni della Piana di Gioia Tauro e, perciò, rappresenterebbe il punto più agevole da raggiungere, in termini di distanze chilometriche, per la grande maggioranza dei cittadini che necessitano delle prestazioni sanitarie.

Il dott. Pardo, accettando l’incarico, assicura l’immediato suo massimo impegno per portare a soluzione le annose criticità di cui “soffre” il “Centro” e promette di fare tutti i tentativi, ricorrendo a tutti i mezzi possibili, per raggiungere gli obiettivi di cui si è detto, prefiggendosi di far tornare il Centro Dialisi di Taurianova “Fiore all’occhiello della Sanità calabrese”.