Taurianova, Comune e Adiconsum insieme per la rivoluzione informatica nella Pubblica Amministrazione: giovedì incontro su Spid e Fascicolo Sanitario.        

Farà tappa a Taurianova, grazie alla collaborazione offerta dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Roy Biasi, la campagna di Adiconsum Calabria per informare sul corretto utilizzo dei servizi digitali della pubblica amministrazione e sul Fascicolo Sanitario Elettronico.

L’appuntamento con Digitalmentis, così si chiama il programma creato su base regionale dall’associazione di consumatori, è per giovedì prossimo a partire dalle 16.30 nella sala convegni del Polo Sociale Integrato di via Francesco Sofia Alessio. All’iniziativa, che qualifica ulteriormente l’impegno del Comune per aiutare i cittadini nella spesso complicata fruizione dei nuovi servizi on line, parteciperanno fra gli altri l’assessore Angela Crea – che tramite la delega alle Politiche Sociali ha curato il patrocinio dell’Ente – ma anche il presidente regionale di Adiconsum, Michele Gigliotti, nonché il segretario metropolitano della Cisl, Franco Candia.

L’incontro, rivolto ovviamente ad un pubblico di ogni età e di tutte le professioni – poiché recentissime novità come ad esempio quelle relative alle cure mediche interessano chiunque – serve anche ad ampliare la gamma delle opportunità che il Comune offre agli anziani, oggettivamente più esposti di altri al rischio di rimanere esclusi dalla fruizione dei diritti, comunque ai margini di un sistema pubblico che anche grazie all’intelligenza artificiale corre come non mai.

Gli esperti dell’Adiconsum, associazione che a difesa dei consumatori opera nel territorio anche con uno Sportello attivo a Gioia Tauro, forniranno tutte le delucidazioni del caso, informando inoltre sugli obblighi normativi ormai connaturati al necessario utilizzo di Spi e Carta d’Identità Elettronica, dispensando utili consigli che servono anche a scongiurare eventuali truffe in cui potrebbero incappare i cittadini.

«Si tratta di aiutare i cittadini a poter fruire pienamente e in tempi efficienti dei servizi erogati dalla pubblica amministrazione – rimarcano in una dichiarazione congiunta il sindaco Biasi e l’assessore Crea – e per la nostra Amministrazione Comunale è dunque un impegno nel quadro di quelle politiche per la democrazia piena e compiuta che in questi anni abbiamo lanciato. Non potevamo che metterci ancora una volta a disposizione di una missione dal così alto valore sociale, e ringrazio Adiconsum per l’opportunità fin qui unica che offre a Taurianova, ben lieta di aprire le porte del Polo Sociale Integrato ad un’iniziativa che, non rivolta soltanto ai taurianovesi, rende nuovamente significativa la sua funzione di Centro Servizi e “Casa dei Diritti” per ogni età e comunità dell’Ambito Sociale Territoriale di cui il nostro Comune è capofila».