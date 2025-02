Taurianova Capitale del Libro: Pierfranco Bruni racconta cinquant’anni di poesia tra memoria e riscrittura

Un viaggio nella memoria e nella sensibilità di un giovane poeta che, attraverso immagini evocative come sabbia, onde, vento e stelle, esplora temi universali quali l’amore, la natura e l’introspezione, che diventano metafore dell’esistenza, accompagnando il lettore in un percorso intimo e riflessivo.

Domani, mercoledì 26 febbraio 2025, alle ore 18:30, presso la Biblioteca Comunale “A. Renda” di Taurianova, Capitale Italiana del Libro 2024, si terrà la presentazione in anteprima nazionale della nuova edizione della raccolta di poesie di Pierfranco Bruni, “Ricordi di passi di segni sulla sabbia sulle onde… Fili di luna di stelle di vento… Ritagli di tempo…” (Pellegrini Editore, 2024). A cinquant’anni dalla sua prima pubblicazione, l’opera viene riproposta dalla Luigi Pellegrini Editore, offrendo ai lettori l’opportunità di riscoprire i versi giovanili dell’autore.

«Questo libro rappresenta per me un’opera fondamentale, perché segna il bilancio di cinquant’anni di attività letteraria, in particolare poetica – ha spiegato Pierfranco Bruni – Ma è anche un modo per comprendere come il linguaggio si sia evoluto all’interno dei processi semantici che hanno caratterizzato la mia ricerca nel corso del tempo. La raccolta nasce tra il 1973 e il 1974, quando avevo poco meno di vent’anni, anche se la sua prima pubblicazione risale al 1975: sono poesie giovanili, scritte cinquant’anni fa, ma le tematiche e le riflessioni che affrontavo allora mi hanno accompagnato lungo tutta la mia carriera letteraria. La vera differenza sta nel modo in cui, nel tempo, ho rielaborato la parola, adottando nuovi codici linguistici e interpretativi. Gli anni mi hanno portato ad approfondire temi come il mito, il Mediterraneo e, soprattutto, la filosofia, in particolare l’esistenzialismo, che ha esplorato il legame profondo tra poesia e pensiero».

La nuova edizione ripropone le prime quindici poesie della plaquette edita nel 1975 con piccoli accorgimenti linguistici. Nell’appendice, invece, sono presenti testi più recenti, scritti tra il 2024 e il 2025, insieme a una serie di riscritture di alcune poesie storiche, frutto di un’operazione di ‘rifacimento’ portata avanti insieme all’editore per ripartire da un verso o da una parola delle poesie originali e ricostruire interamente il componimento. Inoltre, il volume include una poesia del 1966, scritta in giovanissima età e riproposta con alcune varianti.

L’evento vedrà la partecipazione del sindaco di Taurianova Rocco Biasi, dell’assessore alla Cultura e direttore artistico di TCIL Maria Fedele, in dialogo con l’autore. La presentazione sarà arricchita dalle letture a cura di Maria Condrò.

«Per me questo libro ha un valore imprescindibile, al di là delle molte opere che ho pubblicato nel corso della mia carriera – ha concluso poi Pierfranco Bruni – È un ritorno alla mia dimensione lirica e onirica, ma anche un confronto con il mio stesso percorso di ricerca e studio. Perché la poesia non è solo ispirazione improvvisa: è linguaggio, e il linguaggio richiede un lavoro costante. Ho sempre creduto nell’intreccio tra filosofia e letteratura, e questo legame si ritrova anche in questa raccolta, in cui i temi di allora – il tempo, il mare, il Mediterraneo, il paese natale, le radici, la Calabria – continuano a vivere e a trasformarsi attraverso il mio sguardo di oggi».

Pierfranco Bruni, nato in Calabria, è un archeologo direttore del Ministero dei Beni Culturali. Presidente del Centro Studi “Grisi” e già componente della Commissione UNESCO per la diffusione della cultura italiana all’estero, Bruni ha rappresentato l’Italia in numerose manifestazioni internazionali, tra cui la Fiera Internazionale del Libro di Francoforte e quella di Tunisi. Attualmente, ricopre il ruolo di presidente della Commissione per la Capitale Italiana del Libro 2024 e del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario di Manlio Sgalambro. Autore di numerosi libri di poesia, racconti e romanzi, ha dedicato la sua carriera allo studio della letteratura del Novecento e delle tradizioni culturali del Mediterraneo.