Taurianova Capitale del Libro, Giusi Princi “Cultura motore di sviluppo per tutta la regione, Calabria sia modello per l’Europa”

“Taurianova, Capitale italiana del Libro 2024, si è affidata al grande potere della cultura per guardare al futuro con innovazione e speranza. È stato un anno significativo e ricco di iniziative, grazie alle quali questa importante realtà della Calabria ha saputo valorizzare la lettura e la cultura come strumenti di sviluppo per la comunità e per il territorio, mettendo in luce lo straordinario potenziale di una regione che sa reinventarsi e crescere”. Così l’eurodeputata Giusi Princi, che ha partecipato alla Cerimonia di chiusura di Taurianova Capitale del Libro.

“Mi congratulo – prosegue Princi – con il sindaco di Taurianova Rocco Biasi, con l’assessore alla cultura Maria Fedele, la Giunta comunale, il mondo delle associazioni taurianovesi e tutta la cittadinanza per i risultati raggiunti e perché, grazie alle tante e meritevoli iniziative organizzate durante l’anno, è stata narrata l’immagine più bella della Calabria, quella di una regione attiva e operosa. Taurianova, da tradizione terra di grandi scrittori, intellettuali e poeti – continua -, ci ha permesso di raccontare una regione che vuole crescere ed elevarsi partendo proprio dalla lettura, dalla cultura e dalla valorizzazione delle aree interne. Con il titolo di Capitale del Libro, abbiamo superato pregiudizi e stereotipi narrando finalmente una Calabria innovativa e al passo con i tempi. È stata, inoltre, una significativa occasione per la promozione del turismo nella nostra regione, grazie all’importante flusso di visitatori che ha consentito di muovere tutto l’indotto, aprendo le porte anche allo sviluppo economico, oltre che socio-culturale”.

“In un momento in cui la cultura è fondamentale per affrontare le complesse sfide della contemporaneità – aggiunge l’eurodeputata calabrese -, Taurianova ha dimostrato quanto sia cruciale investire sulla lettura, sul dialogo tra le generazioni e sulla promozione di una conoscenza che sappia stimolare la crescita individuale e collettiva. È la dimostrazione concreta di come la cultura possa essere motore di sviluppo e cambiamento per i territori. Ne sono fermamente convinta ed è questa la battaglia che sto portando avanti in Europa con il mio impegno anche in Commissione CULT (Cultura e Istruzione) del Parlamento europeo, proprio per valorizzare la cultura e promuovere iniziative che possano contribuire alla crescita delle nostre comunità. L’Anno Europeo delle Competenze e il Piano d’Azione 2025, infatti, intendono rafforzare la lettura come competenza fondamentale e come chiave educativa: è essenziale stimolarla e incoraggiarla fin dall’infanzia, anche attraverso le attività promosse nell’ambito della Capitale del Libro. Tali iniziative – evidenzia – si legano all’azione del Parlamento europeo, che promuove l’inclusione, la coesione sociale e la democratizzazione dell’accesso alla cultura attraverso voucher per l’acquisto dei libri e supporta al contempo gli editori per favorire la sostenibilità ambientale. Piattaforme come Europeana e progetti come Ready2Read, inoltre, innovano le pratiche di lettura e contribuiscono alla transizione digitale. È infine fondamentale – aggiunge l’eurodeputata calabrese – massimizzare gli effetti positivi della ‘Capitale del Libro’ creando un’eredità duratura sul territorio anche grazie alle opportunità di collaborazione offerte dalle reti europee e da programmi di ricerca come Horizon Europe. L’impegno ora – conclude Giusi Princi – è che le buone pratiche di Taurianova, riconosciuta come esempio vincente, vengano condivise in tutto il Paese e in Europa, affinché possano diventare modello per l’adozione di politiche educative comuni a livello nazionale ed europeo”.