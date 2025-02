Taurianova Capitale del Libro celebra la letteratura per ragazzi

Si conclude con grande entusiasmo da parte dei giovanissimi partecipanti il festival “Due Mari e Tantemila Storie – Festa del Libro”, che dal 17 al 19 febbraio ha arricchito la programmazione di Taurianova Capitale Italiana del Libro 2024 con un cartellone interamente dedicato ai più piccoli.

Le tre giornate di Festival, curato dalla casa editrice Coccole Books, rappresentano solo il momento conclusivo del percorso avviato nel mese di novembre con la donazione di oltre 1.300 libri all’Istituto Comprensivo “Sofia Alessio-Contestabile-Monteleone-Pascoli”, da parte della città Capitale del Libro 2024, e una serie di incontri formativi rivolti a genitori e docenti sull’importanza della letteratura per l’infanzia e l’adolescenza.

Un progetto che rientra tra le linee di indirizzo principali di Taurianova Capitale del Libro: contribuire, attraverso le iniziative in programma, al contrasto al fenomeno della povertà educativa e alla promozione della lettura come strumento di crescita e inclusione sociale, come spiega Maria Fedele, assessore alla Cultura di Taurianova e direttore artistico di TCIL: «Essere Capitale del Libro 2024 ha significato per noi un’opportunità concreta per intervenire sulle disuguaglianze educative e rendere la cultura un bene accessibile a tutti. Fin dal primo momento, abbiamo scelto di investire le risorse a nostra disposizione per creare un impatto duraturo sul territorio, puntando sulle nuove generazioni. Dalla riapertura della biblioteca cittadina al progetto “Nati per la Cultura”, abbiamo lavorato affinché ogni bambino potesse trovare nei libri un’occasione di crescita, inclusione e sviluppo personale»

Durante i tre giorni del festival, le scuole di Taurianova hanno ospitato scrittori e illustratori del panorama nazionale e regionale, tra cui Sergio Badino, Marco Dazzani, Riccardo Francaviglia, Pino Pace, Teresa Porcella, Guido Quarzo, Sergio Rossi, Chiara Segre, Daniela Valente e Anna Vivarelli.

Gli autori, noti per il loro contributo alla letteratura per l’infanzia e per ragazzi, hanno portato la loro esperienza nelle aule scolastiche, coinvolgendo gli studenti con letture animate, laboratori creativi e momenti di confronto. Le loro opere spaziano dai romanzi d’avventura alla narrativa storica, passando per l’illustrazione e la divulgazione scientifica, offrendo ai bambini e ai ragazzi un’ampia gamma di spunti di riflessione e ispirazione. Nel corso degli ultimi mesi, infatti, grazie alla donazione di TCIL, gli studenti e le studentesse avevano avuto la possibilità di leggere e studiare i libri protagonisti del festival, in modo da prepararsi attivamente alle iniziative in programma.

Complessivamente, il festival ha visto la realizzazione di 14 incontri, coinvolgendo tutti i plessi degli istituti scolastici della città e permettendo a studenti di diverse fasce d’età, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado, di vivere un’esperienza diretta con il mondo della letteratura e dell’illustrazione.

Un’iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Sofia Alessio-Contestabile-Monteleone-Pascoli”, guidato dalla dirigente scolastica Maria Concetta Muscolino, la quale ha accolto con entusiasmo le attività proposte, favorendo la partecipazione attiva di studenti e docenti. La scuola, da sempre attenta all’educazione alla lettura e alla crescita culturale dei suoi alunni, si conferma un punto di riferimento per la formazione e l’inclusione nel territorio taurianovese.

A dare il via al programma è stata la presentazione, il 17 febbraio, dell’antologia “Caro amico ti scrivo…”, curata dalla scrittrice Mariarosa Rao. L’opera raccoglie lettere e racconti dedicati alla lotta contro il bullismo e il cyberbullismo, tematiche di grande attualità che hanno coinvolto profondamente il giovane pubblico. L’incontro ha visto anche un saluto speciale da remoto di Maria Catrambone, madre di Michele Ruffino, giovane che si è tolto la vita a soli 17 anni a causa del bullismo subito per la sua disabilità.

Il 18 febbraio, la Biblioteca Comunale “A. Renda” ha ospitato la Fiera del Libro, un’importante occasione per l’acquisto e la scoperta di nuove letture per bambini e ragazzi. Grazie ai buoni distribuiti nelle scuole, molti studenti hanno potuto ricevere un libro in omaggio, un’iniziativa che rafforza l’impegno di Taurianova nella diffusione della lettura e nell’accessibilità alla cultura per tutti.

Sempre il 18 febbraio, si è tenuto il secondo incontro di formazione “Perché i libri per bambini sono una cosa serissima”, con la scrittrice ed editor Daniela Valente. Un appuntamento rivolto a docenti ed educatori, che ha ribadito il ruolo fondamentale della letteratura infantile nello sviluppo emotivo e cognitivo dei più piccoli.