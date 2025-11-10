Taurianova, Biasi, “Mi ricandido alla guida della città, abbiamo realizzato la stragrande maggioranza di quello che abbiamo detto l’abbiamo fatto”. VIDEO realizzato da Graziano Tomarchio
Nov 10, 2025 - redazione
Il sindaco di Taurianova annuncia ufficialmente la ricandidatura alla carica di sindaco nelle prossime amministrative di primavera. Il primo cittadino rivendica la sua opera fatta in questi cinque anni affermando che “abbiamo realizzato la stragrande maggioranza di quello che abbiamo detto l’abbiamo fatto” e poi il passaggio verso quei “soliti quattro che fanno polemica sui social per influenzare l’opinione pubblica”, definendoli “leoni da tastiera”.