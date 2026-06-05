Taurianova, Biasi affila le sue armi per il primo Consiglio Comunale dell’era Romeo, “Farò un’opposizione dura e senza sconti”. Farà solo questo o ci sarà dell’altro? Ci sarà dell’altro… VIDEO

Il prossimo 12 giugno ci sarà il primo Consiglio Comunale targato Domenico Romeo dopo la vittoria a sorpresa sull’uscente e soprattutto favorito Roy Biasi. Una sconfitta, quella della compagine dell’ex sindaco dura a digerire perché molti voti non sono arrivati, altri (alcuni per rancori e frustrazioni) sono andati verso il neo sindaco Romeo in un voto “contro” Biasi, per la serie “purché ce lo togliamo di mezzo”, e dobbiamo dire che la tendenza di quei pochi ha stabilito la vittoria finale di Romeo e la gioia dei detrattori di Biasi (alcuni anche affetti da “sindrome rancorosa del beneficiato” Ciccio Macrì docet).

Ora si riparte e si inizia una nuova avventura amministrativa con un sindaco eletto democraticamente che eredita quasi sei anni di amministrazione Biasi e dovrà gestire la Città per i prossimi cinque anni, una situazione non particolarmente facile vista l’enorme di disavanzo che grava sulle casse comunali. La Giunta che accompagnerà Romeo è stata ufficializzata adesso al di là di pregiudizi (inopportuni), occorre capire, ma soprattutto osservare la loro azione amministrativa e poi, semmai, esprimere i primi giudizi.

L’ex sindaco Biasi intervistato da Graziano Tomarchio, durante la proclamazione del neo sindaco metropolitano Francesco Cannizzaro, non solo ha rivendicato la sua titolarità nell’appartenenza a Forza Italia rispetto a Domenico Romeo che si è dichiarato azzurro durante le fasi della campagna elettorale, ma ha altresì evidenziato beffardamente che Romeo qua non è presente, mentre lui è lì con tutta la sua squadra forzista. Ma dalle risposte date a Graziano Tomarchio si evince una premessa prima della battaglia propedeutica a una “guerra” senza esclusione di colpi tra i banchi dell’opposizione contro la nuova maggioranza. Una sfida che sa molto di durezza e caustica opposizione al limite dell’implacabile spietatezza.

È la prima uscita pubblica di Biasi dopo la sconfitta elettorale ed ha voluto precisare che la sua dura opposizione sarà solo “nell’esclusivo interesse dei cittadini”, ovvero di quella “metà” che l’ha scelto perché quei 95 voti di scarto sono una mannaia dura da mandare giù. Ma noi sappiamo, da fonti qualificate che Biasi nel primo Consiglio Comunale ha degli assi nella manica che tirerà fuori quella mattina del 12 giugno, un preludio per un “mezzogiorno di fuoco” ripercorrendo tappe ed eventi con la considerazione (sicuramente non entusiasmante) per la nuova Giunta dove ha dichiarato a Tomarchio di avere delle “riserve” e non solo, non dimentichiamo che nell’esecutivo sedie il suo ex braccio destro per oltre un decennio, quel semprevivo Fausto Siclari che stavolta entra in scena con Romeo insieme ad un “bagaglio” di deleghe pesanti, ma soprattutto che comportano la maggior parte dell’azione amministrativa di un Sindaco. E non credo che voleranno parole dolci al profumo di narciso, così come l’aria non sarà nitida di bontà, beh su questo noi non anticipiamo nulla e sarà anche un modo per i cittadini di Taurianova a seguire l’attività amministrativa di un Sindaco con la presenza nei Civici Consessi. Tutto il resto è…acqua passata? Noi non ne siamo tanto sicuri né mettiamo la mano sul fuoco!

VIDEOINTERVISTA DI GRAZIANO TOMARCHIO