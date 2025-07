Rimaniamo basiti o B(i)asiti nel Leggere l’articolo su Approdo Calabria in relazione alla consegna dei lavori per la casa della comunità, evento risaltato dal Sindaco quale successo dell’amministrazione che pone al centro la città, apprezzando anche l’impegno del Presidente del Consiglio in qualità di delegato alla sanità pari, a nostro giudizio, a quello messo nel tentativo di riscaldare le fiale del vaccino Covid (ricordate le immagini che hanno fatto il giro della nazione che lo ritraevano nel trattarle inadeguatamente). Nel frattempo l’azione amministrativa del sindaco e della sua maggioranza nel 2024 ha prodotto un disavanzo di 2.800.000 euro, motivato in consiglio dalla diminuzione della popolazione (i dati di ottobre 2024 hanno evidenziato che siamo < i 15.000 abitanti) dalla ripresa dell’azione dell’Agenzia delle Entrate settore riscossione dopo la tregua pandemica. A tal proposito richiamiamo quanto relazionato dal collegio dei revisori che hanno messo in evidenza carenze nei criteri di monitoraggio sia per quanto riguarda le entrate che le uscite. In questo contesto si inseriscono il mancato incasso del contributo ministeriale per la Capitale del Libro (per mancata regolarità del DURC 2017), e del Contributo regionale di 250.000 euro (al momento non si conosce il motivo della mancata erogazione che riguarda il 70% che doveva essere anticipato. Mentre il restante 30% a conclusione del progetto è relativa rendicontazione). Nel frattempo i soldi sono stati spesi con anticipazione di cassa. Nello stesso articolo il Sindaco fa riferimento all’azione detrattiva Sicuramente riferendosi a parte Dell’opposizione che svolge la sua azione con senso critico.

A tal proposito poniamo evidenza che il percorso amministrativo non ha rispettato minimamente quanto previsto nel programma elettorale presentato ai cittadini. Nessun punto previsto è stato realizzato. Inoltre il piano triennale delle opere al momento non vede nessun progetto portato a termine. Basta guardare la circonvallazione, cavallo di battaglia nelle uscite social del Sindaco, ad oggi in uno stato paragonabile ad un campo minato, con il famoso Palazzetto dello Sport ad oggi inutilizzabile e infine la rimozione del bivio ad inizio paese, dove dovrebbe essere realizzata una rotonda, con l’abbattimento di un albero secolare e lavori, in atto, bloccati. Di concerto quello che ha riscosso clamore è stato il cambio di casacca politico (dalla Lega a Forza Italia) e il salto della quaglia di qualche consigliere migrato in maggioranza quale piedistallo. Questo rappresenta la centralità dell’azione politica dell’attuale maggioranza articolata per garantire interessi esclusivamente personali tra conflitti di interesse e generazione di debito per non parlare del sesso degli angeli.

In conclusione sottoponiamo al Sindaco e all’attuale delegato alla Sanità la situazione del Servizio Veterinario che per carenze strutturali dei locali dove risiede a fronte dell’aumento di organico potrebbe, a breve, essere spostato in un’altra località, determinando un ulteriore perdita di un servizio essenziale per Taurianova e per il territorio circostante.