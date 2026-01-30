Taurianova, arrestato un 25enne trovato in possesso di marijuana e contanti, verosimilmente proventi dell’attività di spaccio
Gen 30, 2026 - redazione
Gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Taurianova, nell’ambito dei servizi nel cd “Focus ‘ndrangheta”, predisposti dal Questore di Reggio Calabria, finalizzati, tra l’altro, alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, con il supporto di unità cinofila della Questura di Reggio Calabria, hanno arrestato un giovane 25enne di Taurianova, sorpreso nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.
A seguito di perquisizione domiciliare presso l’abitazione dello stesso, sono stati rinvenuti e sequestrati 420 grammi di sostanza stupefacente di tipo “marjuana”, contenuta in diversi sacchetti in cellophane, pronti per l’eventuale confezionamento monodose, euro 2.550,00 in banconote di diverso taglio, verosimilmente provento dell’illecita attività di spaccio, ed un bilancino di precisione.
L’Autorità Giudiziaria, al termine delle attività di P.G., disponeva la misura cautelare degli Arresti Domiciliari.
Si specifica che il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari e che per l’indagato vale il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna.