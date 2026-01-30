Taurianova, arrestato un 25enne trovato in possesso di marijuana e contanti, verosimilmente proventi dell’attività di spaccio

Nei giorni scorsi il Gruppo Forestale dei Carabinieri di Catanzaro, a conferma dell’impegno costante nella tutela dell’ambiente e del territorio, ha eseguito una serie di controlli nei frantoi della provincia. In due casi sono state riscontrate gravi irregolarità. La prima nella zona di Girifalco, dove il locale Nucleo Forestale ha individuato un frantoio che effettuava […]