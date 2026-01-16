Taurianova, appello al sindaco per l’erogazione delle somme ai “Caregiver” per Sabina Radu

Riceviamo e pubblichiamo da parte di Sergio Carrozza marito di Sabina Radu

È da considerarsi inaccettabile – oltre che profondamente offensivo – che l’Amministrazione Comunale di Taurianova non abbia ancora provveduto all’erogazione dei fondi dovuti ai caregiver, nonostante la Regione Calabria abbia già formalmente stanziato le somme necessarie. Quanto accaduto va apertamente contro il diritto alla salute, costituzionalmente sancito e al contempo garantito. Questo ingiusto ritardo peraltro mortifica e acuisce – in modo particolare – la già drammatica condizione familiare dei coniugi Sabina Radu, da anni affetta da SLA, e Sergio Carrozza, malato oncologico: entrambi di Taurianova. La mancata corresponsione delle risorse disponibili non solo configura una grave negligenza amministrativa, ma rappresenta un vero e proprio affronto alla dignità e al diritto alla cura dei cittadini più fragili, costretti a subire conseguenze dirette e dolorose di un’amministrazione che tarda a intervenire. Si rivolge dunque un accorato appello all’Amministrazione Comunale di Taurianova, affinché proceda con immediatezza all’erogazione delle somme dovute, fondamentali per la gestione della vita domestica dei beneficiari, nel pieno rispetto del diritto alla salute e della. È da considerarsi inaccettabile – oltre che profondamente offensivo – che l’Amministrazione Comunale di Taurianova non abbia ancora provveduto all’erogazione dei fondi dovuti ai care giver, nonostante la Regione Calabria abbia già formalmente stanziato le somme necessarie. Quanto accaduto va apertamente contro il diritto alla salute, costituzionalmente sancito e al contempo garantito. Questo ingiusto ritardo peraltro mortifica e acuisce – in modo particolare – la già drammatica condizione familiare dei coniugi Sabina Radu, da anni affetta da SLA, e Sergio Carrozza, malato oncologico: entrambi di Taurianova. Si fa presente che gli stessi coniugi hanno recentemente usufruito di una raccolta spontanea e solidale, per potere fronteggiare le notevoli difficoltà economiche. Alla stessa raccolta non ha partecipato il Comune di Taurianova, il quale nonostante ciò ha provocato il ritardo della suindicata erogazione fondo Car giver familiare. La mancata corresponsione delle risorse disponibili non solo configura una grave negligenza amministrativa, ma rappresenta un vero e proprio affronto alla dignità e al diritto alla cura dei cittadini più fragili, costretti a subire conseguenze dirette e dolorose di un’amministrazione che tarda a intervenire. Si rivolge dunque un accorato appello all’Amministrazione Comunale di Taurianova, affinché proceda con immediatezza all’erogazione delle somme dovute, fondamentali per la gestione della vita domestica dei beneficiari, nel pieno rispetto del diritto alla salute e della responsabilità istituzionale. Appare importante aggiungere, in conclusione, che lo stesso Sergio Carrozza ha inteso perentoriamente affermare, alla luce del quadro situazionale: “sto valutando con l’assistenza del mio legale, avv. Fabio Trapuzzano, l’opportunità di intraprendere iniziative legali per l’accertamento dei responsabili di tale ritardo”.