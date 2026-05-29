Taurianova, al via il Villaggio Sud Agrifest: istituzioni e territorio in prima linea. Servizio video di Graziano Tomarchio

Ha preso ufficialmente il via l’Agri Fest, la manifestazione dedicata alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari e della sostenibilità. Il tradizionale taglio del nastro ha sancito l’apertura di un evento che mette al centro il legame profondo tra identità locale e sviluppo economico.

Tra i principali promotori e organizzatori dell’iniziativa, hanno preso parte all’inaugurazione il primo cittadino di Taurianova, Mimmo Romeo, e il consigliere regionale Domenico Giannetta. La loro presenza evidenzia la forte sinergia tra l’amministrazione comunale e la Regione Calabria nel sostenere il comparto agricolo, considerato un vero motore di rilancio per il territorio.

L’evento prevede un ricco programma con stand enogastronomici, degustazioni di prodotti a km zero, show cooking e tavole rotonde sul futuro dell’agricoltura e della transizione ecologica. L’ottima affluenza registrata fin dalle prime ore conferma il grande interesse per una manifestazione che celebra le radici e il futuro della produzione locale.