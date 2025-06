Taurianova Accademy arriva in Promozione, il sindaco Biasi premia dirigenti e calciatori e fa il punto sull’adeguamento dello stadio Battaglia     

Promossi sul campo, premiati dal Comune. Continua a vivere un momento fantastico lo sport taurianovese e il sindaco Roy Biasi questa volta ha ricevuto una delegazione dell’Asd Taurianova Accademy, squadra di calcio fresca vincitrice dello spareggio che ne decreta l’ascesa al campionato di Promozione, e ha consegnato al presidente Francesco Longo una targa ricordo.

La cerimonia nell’intenzione degli amministratori suggella l’attenzione con cui la Municipalità segue le performance sportive locali e rinnova la collaborazione con gli assetti societari cittadini che svolgono un’attività sociale particolarmente preziosa a favore delle giovani generazioni.

Dopo i successi delle rappresentative della School Volley Taurianova e del Real Taurianova, nel campionato di Terza categoria del calcio, gli amministratori – oltre al sindaco erano presenti anche gli assessori Maria Fedele e Angela Crea, nonché Raffaele Scarfò e Mariella Calapà rispettivamente presidente del Consiglio Comunale e consigliera comunale – hanno voluto rappresentare l’orgoglio e la soddisfazione provati dall’intera città dopo gli sforzi fatti in questi anni per consentire alle squadre di calcio di tornare ad utilizzare lo stadio Battaglia, dopo l’esilio forzato nei campi di paesi limitrofi.

Al termine della cerimonia, a cui fra gli altri hanno partecipato anche mister Michele Coppola, il direttore generale Leandro Caccamo, il direttore sportivo Antonio Andreacchio, il dirigente Domenico Zito, il capitano Alessio Viola, amministratori e dirigenti hanno tenuto una riunione per fare il punto rispetto ai tempi e agli obiettivi dei lavori di adeguamento imposti dalla Prefettura che renderanno possibile il ritorno del pubblico nell’impianto utilizzato dalla squadra, che ha vinto il campionato di prima categoria e si è imposta nello spareggio vinto a Lamezia Terme contro i catanzaresi del Taverno.

Il sindaco Biasi, dopo aver ricordato la recente e nuova partecipazione al bando nazionale “Sport e Periferie” – di cui a giorni si conosceranno gli enti beneficiari – ha sottolineato la giusta scelta amministrativa di puntare, anche qui attraverso una progettazione pronta, pure alla riqualificazione dello stadio di San Martino per il quale il Consiglio Comunale, senza purtroppo voti unanimi, ha deliberato l’accensione di un mutuo di oltre 2.000.000 di euro.

«Per fortuna – ha dichiarato il sindaco Biasi – il Comune continua a dimostrare efficienza nella progettazione degli interventi, in un settore come quello dell’impiantistica sportiva che costringe a continui interventi che possono essere realizzati solo ottenendo finanziamenti dagli enti superiori. Siamo stati e continueremo ad essere vicini a realtà associative come la vostra, facendo tutto quello che ad un Comune è consentito per intervenire evitando la mannaia dell’aiuto di Stato, disciplina che ci impedisce di migliorare strutture che poi sono gestite dai privati, e possiamo farlo solo tenendo al centro l’obiettivo di una reciproca collaborazione che faccia prevalere il valore sociale dell’attività sportiva che vi vede ancora una volta primeggiare al 5° anno di attività».

L’assessore Fedele, che nella giunta Biasi detiene anche la delega alle Politiche Giovanili oltre a quella della Cultura, introducendo la cerimonia di premiazione ha voluto ribadire come «proprio la considerazione del carattere formativo dello sport, specie per i ragazzi, ha guidato la nostra azione facendoci assumere anche responsabilità amministrative senza precedenti nella recente storia politica cittadina, e visti i successi che le nostre squadre stanno realizzando possiamo senz’altro dire che gli sforzi che all’unisono noi e voi abbiamo fatto sono stati ripagati rendendo orgogliosa un’intera città».