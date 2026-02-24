di Aldo Alessio

IL TEATRO DELL’ASSURDO

Pagina di satira e critica politica

di Aldo Alessio Comunicato – N°11 del 24 febbraio 2026

🎭 Cronache di Resistenza Politica e Verità Documentate Editoriale di Satira e Critica Politica a cura di Aldo Alessio (Ulisse)

TANTO TUONO’ CHE PIOVVE!

(Socrate)

🌩️ L’Aforisma: Tanto tuonò che piovve

Si narra che questa celebre frase fu pronunciata da Socrate. Dopo infiniti litigi e “tuoni” (urla), la moglie gli rovesciò addosso dell’acqua fredda per metterlo a tacere. A Gioia Tauro, oggi, il clima è simile: tra urla e minacce, piove fiele su chi osa dissentire.

🐚 La Vendetta della “Capasanta”: Il Paese Diviso

La narrazione cittadina è stata ridotta a una divisione manichea tra buoni e cattivi:

• I Fedelissimi (“I Buoni”): Sono coloro che l’hanno votata e la servono con fedeltà assoluta. Devono chiederle il permesso per ogni necessità, persino per andare in bagno, per evitare che le sue urla scatenino i “tuoni di Socrate”. In cambio della loro obbedienza, passano indenni le “forche caudine” dei controlli amministrativi.

• I Dissidenti (“I Cattivi”): Sono i cittadini che non si riconoscono in lei come guida morale, etica o politica. Nonostante le promesse elettorali di essere “la sindaca di tutti”, la realtà ha svelato una strategia diversa: la creazione di un nemico da combattere per mantenere il proprio “reame” costruito sulle bugie.

🚧 Manutenzione Stradale e Sassolini nelle Scarpe

Mentre le strade restano dissestate, la “Capasanta” è impegnata in un’attività di riciclo singolare:

• Utilizza i numerosi sassolini nelle scarpe (i rancori personali) per mescolarli al catrame necessario a tappare le buche lasciate in eredità dai predecessori.

• Si agita e si rivolta, incapace di trovare pace finché il suo “nemico numero uno” resta in vita e in salute per difendere la libertà di critica e l’interesse generale.

🔍 La Trasparenza a Correnti Alternate

La trasparenza amministrativa dovrebbe garantire equità, ma i fatti raccontano un’altra storia:

• I controlli sembrano colpire chirurgicamente solo le attività gestite da chi non l’ha votata.

• In seguito a una lettera del Prefetto sulla sicurezza nei luoghi di svago, l’unico provvedimento avviato riguarda il Gruppo Teatrale Gioiese “Giangurgolo”.

• Siamo lieti che tutte le altre attività siano risultate magicamente in regola, garantendo la tranquillità dei frequentatori.

• Anche il tetto divelto in parte dal maltempo alla palestra della scuola Campanella è stato sistemato alla meglio. Li hanno fatto tutti i regolari controlli e tutto risulta essere in sicurezza e in regola.

📜 Lo Sfratto alla Cultura: Il Caso “Giangurgolo”

In questa città, il diritto di accesso agli atti è diventato un miraggio. La scusa ufficiale è che gli uffici sono “saturi di lavoro” e non possono perdere tempo per simili “sciocchezze”.

• La Delibera: Il 16 febbraio 2026, con delibera di Giunta n. 36, è stata disposta la revoca del comodato d’uso gratuito per la sede del “Giangurgolo”.

• L’Effetto: Uno sfratto esecutivo che colpisce una realtà che da 30 anni produce cultura e teatro popolare.

• La Dinamica: Una Giunta che si muove “come un elefante in una cristalleria”, ordinando al dirigente dell’Ufficio Tecnico — da noi ribattezzato il “Santo Protettore della Sicurezza” — come chiudere il procedimento amministrativo di sua esclusiva competenza.

⚖️ Conclusione: Tra Fede e Tribunali

Non resteremo a guardare. Se lo sfratto verrà confermato, la battaglia proseguirà nelle aule dei tribunali e nelle piazze per difendere il diritto alla parola di chi la pensa diversamente dalla “Capasanta”.

A ben vedere, più che una “Capasanta”, l’atteggiamento autoritario suggerisce l’immagine di una “Capadiavolo”. E contro certi mali, purtroppo, non basta la politica: servirebbe l’acquasanta.

Firmato,

Ulisse