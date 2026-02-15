Tanti i messaggi di cordoglio e dolore per la scomparsa del giornalista Michele Albanese

LIBERA CALABRIA

Con la scomparsa di Michele Albanese, la Calabria perde un giornalista tutto d’un pezzo, un vero cronista di strada che ha saputo leggere il territorio e le dinamiche del potere mafioso. Il suo impegno contro le mafie è stato il naturale frutto dell’amore per la sua terra, i suoi articoli, come lo scoop sull’inchino della statua della madonna delle Grazie alla casa del boss Giuseppe Mazzagatti a Oppido Mamertina, restano un esempio di informazione approfondita e coraggiosa.

Ciao Michele, ti abbracciamo nella vicinanza a tutte le persone che ti hanno voluto bene a cominciare dalla tua splendida famiglia, a cui va una carezza affettuosa

Segreteria regionale Libera Calabria

Scomparsa Michele Albanese, il cordoglio di Battaglia

Il sindaco ff di Reggio Calabria: «Se ne va una voce libera e potente del giornalismo calabrese»

«Con grande commozione e sincero dolore apprendo della scomparsa di Michele Albanese, giornalista di rara integrità e figura di riferimento per la cronaca calabrese. Albanese è stato molto più di un giornalista: è stato un intellettuale impegnato, una coscienza critica del nostro territorio, una voce libera anche dopo le minacce ricevute, che lo hanno costretto a vivere sotto scorta.

Con lui se ne va una voce libera e potente del giornalismo calabrese. In questo momento di grande tristezza, esprimo la mia vicinanza e quella dell’intera Amministrazione comunale alla famiglia di Michele Albanese, ai suoi cari e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare al suo fianco. Lo ricorderemo perché il suo esempio e il suo impegno civile possano rimanere patrimonio nella memoria anche per le nuove generazioni».

L’ Azienda ospedaliera di Cosenza partecipa, con profondo cordoglio, alla scomparsa di Michele Albanese, avvenuta questa mattina nell’ospedale Annunziata dove il giornalista era ricoverato da un po’ di tempo, per una grave patologia.

La comunità dell’Annunziata si stringe al dolore dei familiari ed esprime sincera vicinanza e partecipazione al lutto collettivo che ha colpito la comunità calabrese, il mondo dell’informazione e tutte le persone che riconoscono in Michele Albanese un esempio di coraggio civile, impegno etico e responsabilità sociale.

Giornalista di alto profilo umano e professionale, voce libera, rigorosa e coraggiosa, Michele Albanese ha rappresentato un presidio di legalità e verità, incarnando i valori più autentici del servizio pubblico e della difesa dei diritti fondamentali.

L’ Ospedale Annunziata di Cosenza si unisce al dolore della famiglia, dei colleghi giornalisti e dell’intera comunità calabrese, rendendo omaggio alla memoria di un uomo che ha dedicato la propria vita alla libertà di stampa ed è stato testimonianza terrena dei valori della legalità e del riscatto del popolo calabrese.