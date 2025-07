Tajani “L’Algeria partner strategico per l’Italia”

ROMA (ITALPRESS) – “Questa è un’occasione preziosa per rafforzare il dialogo economico e lavorare a nuove opportunità, l’Algeria per l’Italia è un partner strategico”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, aprendo il vertice intergovernativo tra Italia e Algeria.

“Siamo due Paesi mediterranei, sappiamo bene che il nostro impegno è determinante per garantire stabilità e pace – ha aggiunto -. Vogliamo che questo mare si trasformi in mare di benessere e non cimitero migranti”.

Il ministro Tajani ha spiegato che “vogliamo lavorare per la stabilità dell’Africa, del Medioriente. E’ una collaborazione non solo di tipo economico ma anche politica tra Italia e Algeria”.

“L’Algeria è un Paese fondamentale per l’Italia, uno dei primi partner commerciali nell’area del Mediterraneo, in Africa, dobbiamo continuare a lavorare per rinforzare la nostra presenza sia per l’internazionalizzazione sia per l’esportazione”. “Continuiamo ad insistere sull’obiettivo che abbiamo di 700 miliardi di export entro la fine del 2027 – ha aggiunto -. L’Algeria è un Paese molto interessante, continueremo a lavorare con loro. Tutto rientra nella strategia dell’export del governo, che abbiamo lanciato all’inizio di quest’anno, andiamo avanti con risultati positivi in tanti mercati”.

“In soli sei mesi questo e’ il terzo grande appuntamento dedicato al nostro partenariato economico, come ministro degli Esteri non posso che essere soddisfatto dei dati di interscambio tra i nostri paesi: nel 2024 sono stati pari a 14 miliardi di euro e nei primi 6 mesi di quest’anno c’è stato un nuovo aumento, ma vogliamo fare sempre di più”, ha spiegato. “Abbiamo tanti settori dove lavorare insieme – ha aggiunto Tajani – ad iniziare dall’energia, tema fondamentale e poi c’è l’industria avanzata, penso all’automotive, all’agrindustria. Certamente poi dobbiamo guardare alla connettività digitale. L’obiettivo finale è il benessere per le nostre comunità, noi vogliamo continuare anche a sostenere il rapporto tra l’Algeria e l’Unione Europea, cercheremo di essere il miglior ponte tra Algeri e Bruxelles”.

Infine, un commento sui dazi: “Dobbiamo lavorare per raggiungere un accordo, la guerra commerciale non conviene a nessuno, difenderemo i nostri interessi. Mi auguro si possa raggiungere un accordo positivo”.

