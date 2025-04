ROMA (ITALPRESS) – “Prego per le vittime e i feriti a Sumy. Un attacco grave contro la popolazione civile proprio nel giorno della domenica delle palme. Ribadiamo convintamente il nostro sostegno all’Ucraina per la difesa del suo popolo e della sua integrità territoriale dagli attacchi russi. Il Governo è impegnato per una pace giusta e per mettere fine a questa violenza”. Così su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

– foto Ipa agency –

(ITALPRESS).