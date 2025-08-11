Tac all’Ospedale di Gioia Tauro: quid ad te? (Cosa c’entri tu?) Zappalà contro le passerelle sulla sanità.

Ho appreso dai giornali del sopralluogo dei tecnici della nostra ASP e del nostro sindaco all’ospedale di Gioia Tauro per l’iter propedeutico all’installazione di una tac e di un mammografo. Tutte ottime notizie, che, però, già si sapevano. L’impressione è che sì continui a fare campagna elettorale, viste le imminenti elezioni regionali, sulla pelle dei cittadini.

E’ stata citata, correttamente, la determina della Direzione Tecnica Patrimoniale n.1814 del 25/06/2025 dimenticando però che l’iter per l’ammodernamento dell’ospedale con installazione di una tac ed i lavori di adeguamento edilizio ed impiantistico, è un impegno preso dalle istituzioni nazionali e regionali già prima del loro insediamento. Diciamo le cose come stanno realmente.

Non vengono citati, purtroppo, altri documenti importanti per il conseguimento di questo risultato come il DCA n.5 del 31/01/2022 che prevede un impegno condiviso tra Stato e Regione di circa 86 milioni di euro per la regione Calabria con una presa in carico del 95% della spesa da parte dello Stato ed il restante 5% a carico della Regione Calabria; La Delibera n.192 del 05/03/2024 della ASP di Reggio Calabria per il progetto esecutivo; L’approvazione con DCA regionale n.86 del 26/04/2024. Potrei annoiare citando altre delibere.

Detto ciò, non riesco a capire in cosa si possa identificare il contributo dato da questa amministrazione che parla di “collaborazione tra comune, ASP e direzione ospedaliera” dimenticando lo sforzo ed il lavoro incessante da parte dei nostri rappresentanti che siedono in consiglio regionale. Forse il sindaco pensa che il sopralluogo basti a rendere l’amministrazione partecipe in questo risultato positivo? Io non credo che le banali passerelle politiche in tempo di imminenti elezioni regionali siano portatrici di risultati utili, specie in un tema delicatissimo come quello della sanità, anzi potrebbero indispettire i cittadini più attenti.

Credo, invece, che il riconoscimento dei meriti da parte della nostra amministrazione e del sindaco a chi si sta realmente impegnando con serietà per la sanità pubblica della Piana di Gioia Tauro, conseguendo risultati importanti, come il presidente On. Roberto Occhiuto e l’On. Giuseppe Mattiani, sarebbe stato un gesto elegante. Senza dimenticare, ovviamente, coloro i quali negli ultimi vent’anni si sono succeduti in seno alla regione ed alla provincia, ed hanno lavorato per lo storico risultato che sarà il grande ospedale della Piana di Gioia Tauro. Penso e spero che a tempo debito i cittadini si ricorderanno di quanto appena scritto, perché è solo grazie alla loro sensibilità per questo delicato tema se tutti questi lavori saranno eseguiti.

Mi aspetto che il sindaco ci dica, comunque, in tema sanità pubblica, come questa amministrazione intenda agire per il futuro, cosa vorrebbero fare e come vorrebbero farlo, possibilmente senza raccogliere il frutto del lavoro altrui.

Con l’augurio che i cittadini di Gioia Tauro e della piana, alle prossime elezioni regionali, sapranno distinguere chi sta veramente lavorando nel loro interesse, resto sempre a disposizione per offrire tutte le mie competenze a questa amministrazione per la tutela della sanità pubblica.

Salvatore Zappalà Consigliere comunale di Gioia Tauro Capogruppo Lega – Salvini presidente