Sventato un furto in meno di 10 minuti in Calabria, bloccato con il bottino

In meno di 10 minuti per bloccare il presunto autore di un furto nel centro di Crotone. Un uomo è stato fermato dai carabinieri subito dopo aver colpito un noto negozio di abbigliamento, grazie a un’azione coordinata tra le pattuglie sul territorio e la Centrale Operativa.

L’allarme è scattato poco dopo l’orario di chiusura dell’attività commerciale, quando il titolare ha contattato il 112 per segnalare il furto. Le informazioni fornite, in particolare una descrizione del malvivente e la direzione di fuga, hanno consentito agli operatori della Centrale Operativa di attivare immediatamente le pattuglie presenti in zona. In sinergia con la Questura di Crotone, i carabinieri sono riusciti a individuare e fermare l’uomo in tempi rapidissimi.

Al momento del blocco, il presunto autore del furto era ancora in possesso della refurtiva, che è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario del negozio. Non si tratta di un caso isolato. Solo pochi giorni fa altre quattro persone erano state fermate dopo un tentativo di furto ai danni di diversi negozi a Isola di Capo Rizzuto. Anche in quell’occasione, il coordinamento tra Carabinieri, Questura e Polizia Stradale ha permesso di bloccare i fuggitivi e consegnarli alle autorità.Ascolta