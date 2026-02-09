SuperEnalotto, sfiorato il “6” a Casignana: centrato un “5” da oltre 11mila euro

Il Gran Carnevale Cittanovese continua a crescere nel segno della bellezza e della partecipazione. La giornata di ieri ha consacrato un appuntamento tornato ai massimi splendori grazie all’impegno di centinaia di cittanovesi innamorati del loro paese e capaci di costruire, con competenza e dedizione, un percorso artistico e attrattivo tra i più significativi in Calabria. […]