SuperEnalotto, sfiorato il “6” a Casignana: centrato un “5” da oltre 11mila euro
Feb 09, 2026 - redazione
Il SuperEnalotto sorride alla Calabria. Nel concorso di sabato 7 febbraio 2026, come riporta Agipronews, centrato un “5” da 11.004,60 euro a Casignana, in provincia di Reggio Calabria, presso Bar Tabacchi in via Giambacca,89. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 9 febbraio, sale a 118,5 milioni di euro.