SuperEnalotto: in Calabria centrati tre “5” per un totale di oltre 11mila euro
Gen 26, 2026 - redazione
La Calabria sorride con il SuperEnalotto. Nel concorso di venerdì 23 gennaio, come riporta Agipronews, in regione centrati tre “5” da 3.839,94 euro l’uno: il primo a Crotone nella Tabaccheria Rizzo in via C.Colombo, 135, il secondo a Paola, in provincia di Cosenza, nel Tabacchi Bassetti in piazza del Popolo snc e l’ultimo a San Giovanni in Fiore (CS) in Diversi e Tabacchi in via Panoramica, 122.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 27 gennaio, sale a 111,6 milioni di euro.