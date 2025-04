SuperEnalotto: a San Demetrio Corone (CS) centrato un “5” da oltre 43mila euro

Calabria a segno con il SuperEnalotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, centrato un “5” da 43.527,94 euro a San Demetrio Corone, in provincia di Cosenza, presso il Bar Fantasma in via Castriota Skanderberg, 92.

L’ultimo “6” da 88,2 milioni di euro è stato centrato il 20 marzo 2025 Roma. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 3 aprile riparte da 14,3 milioni di euro.

10eLotto, Calabria: doppietta da 20mila euro a Crotone

Si festeggia in Calabria con il 10eLotto. Come riporta Agipronews, doppietta da 20mila euro complessivi a Crotone nel concorso di martedì 1 aprile 2025. I due premi da 10mila euro ciascuno sono stati centrati in un punto vendita di Piazza Vittoria, grazie a due “6”. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 30,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1 miliardo di euro da inizio anno.

Lotto, Calabria: colpo da oltre 25mila euro a Lamezia Terme (CZ)

Esulta la Calabria grazie al 10eLotto. Come riporta Agipronews, colpo da oltre 25mila euro a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, con una quaterna e quattro terni sulla ruota di Napoli, centrati in un punto vendita di Via Sebastiano Guzzi. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,2 milioni di euro, per un totale di 357,8 milioni di euro da inizio 2025.