SuperEnalotto: a Paola e Brancaleone centrati due “5” da oltre 37mila euro

Calabria in festa con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di martedì 21 ottobre, come riporta Agipronews, centrati due “5” da 18.577,76 euro l’uno, il primo a Paola, in provincia di Cosenza, presso il Black&White Bar e Tabacchi situato nel Centro Commerciale Le Muse in Contrada Tina snc; l’altro a Brancaleone, in provincia di Reggio Calabria, nel Bar Tabacchi in corso Nazionale, 19 bis.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 23 ottobre, sale a 67,9 milioni di euro.