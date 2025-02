Sul Porti, “Porto di Gioia Tauro, serve continuità”

Dopo tanti anni di sacrifici e di momenti bui, grazie alla professionalità dei portuali

gioiesi e al lavoro e gli investimenti dell’Autorità Portuale, del Gruppo Aponte e del

Gruppo Grimaldi oggi il porto di Gioia Tauro sorride insieme ai calabresi che ci hanno

creduto. Crescono i volumi, cresce l’occupazione e si pensa di realizzare opere che

finalmente trasformeranno un porto che era solo un terminal contenitori e

autovetture in un porto polifunzionale, questo, grazie ad una visione proiettata sul

futuro, alle intuizioni ed all’impegno di chi ne è alla guida. Molte le opere che

potranno contribuire all’ulteriore sviluppo e rilancio dell’area, peccato che la

burocrazia ancora farraginosa rende i tempi di realizzazione biblici. Gli investimenti

già finanziati riguardano svariati milioni di euro, sono in programma la

ristrutturazione delle banchine Ro-Ro, il completamento del piazzale retrostante la

banchina di ponente ma quello forse più importante di 110 milioni di euro per la

resecazione delle banchine di ponente aspetta da 2 anni il parere del Ministero

dell’Ambiente ed è privo di finanziamenti. È stata avviata la progettazione per la

realizzazione del centro direzionale finanziato direttamente dall’Autorità Portuale e

servirebbe trovare 50 milioni di euro per la modifica dell’imboccatura del molo sud di

cui attendiamo a breve il progetto definitivo. Una cosa è certa che se dietro tutte

questi progetti ci fosse un’azione fattiva del Governo e dei ministeri interessati

sicuramente i tempi della burocrazia si accorcerebbero. Quale occasione migliore se

non la venuta a Gioia Tauro del vice ministro On. Rixi, politico di grande esperienza

nel campo portuale. Basterebbe che il suo impegno istituzionale, si concentrasse

anche sul futuro di Gioia Tauro sia per agevolare l’imprenditoria e sia incrementare

l’occupazione. Bisognerebbe dare finalmente il via all’Agenzia Portuale che dovrebbe

andare ad occupare circa 120 lavoratori utili a offrire una manodopera specializzata a

tutte le imprese operanti nell’area portuale gioiese nei momenti di picco lavorativo.

Si dovrà continuare questa trasformazione che è nella fase cruciale. Auspichiamo che

l’eventuale cambio al vertice dell’Autorità Portuale non rallenti o metta a rischio lo

sviluppo dei due terminal e l’iter realizzativo di tutte queste opere. La politica

nazionale, regionale e territoriale avrà l’onere e la responsabilità di mantenere le

condizioni di stabilità dell’area. Questa Autorità di Sistema ha bisogno di fatti e non

parole. Il SUL Porti, non resterà a guardare.