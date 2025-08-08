Strappo ricucito prima del Consiglio regionale con Azione, De Nisi smentisce, “posizioni rimangono distinte”

Il segretario regionale di Azione Calabria, Francesco De Nisi, chiarisce la natura dell’incontro avuto con i componenti del Consiglio Regionale prima della massima Assise di oggi. L’incontro, che si è svolto nella stanza del Presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, era esclusivamente a carattere istituzionale e non ha alcun risvolto politico.

«Nessun accordo politico – commenta De Nisi – perché le questioni politiche vanno affrontate nelle sedi opportune. Atteso che oggi Azione Calabria è parte integrante del Patto Federativo moderato e riformista che si è costituito nei giorni scorsi a Rende. Certo, i rapporti tra colleghi in Consiglio regionale rimangono cordiali e non saranno influenzati dal confronto politico in atto che, però, è chiaro, limpido e vede il nostro Partito su un posizione distinta rispetto all’attuale Maggioranza. Insomma, al netto delle suggestioni giornalistiche, la foto scattata durante l’incontro non dà e non può dare alcun indirizzo di convergenza».

De Nisi, nel concludere sottolinea l’importanza «di concentrarsi sulle questioni sostanziali che saranno discusse nella massima assise di oggi, tra cui le dimissioni del presidente Roberto Occhiuto».