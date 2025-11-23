Straface: Regione in campo per aiutare Mariano, contatto costante con la famiglia

“La situazione del piccolo Mariano è seguita con la massima attenzione dall’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, che già nel 2023 aveva provveduto a fornirgli i dispositivi necessari per la gestione della sua condizione.

Nei giorni scorsi siamo stati informati della necessità di un nuovo ricovero presso un ospedale pediatrico altamente specializzato, dove il bambino aveva già effettuato una prima valutazione clinica. Di fronte a questa esigenza, l’Asp si è immediatamente attivata per individuare la soluzione logistica più appropriata.

Grazie alla collaborazione e alla tempestiva disponibilità di Sacal, è stata predisposta in tempi molto rapidi una possibile modalità di trasporto aereo, che potrà essere attivata non appena verranno definite le date ufficiali del ricovero.

Nel frattempo, i contatti con la famiglia sono costanti, al fine di garantire un supporto continuo e di assicurare un coordinamento puntuale di ogni fase.

L’Asp di Catanzaro ha inoltre avviato un’interlocuzione diretta con l’ospedale pediatrico di riferimento per facilitare ulteriormente le procedure e ridurre al minimo i tempi di attesa, con l’obiettivo primario di garantire al piccolo Mariano il percorso di cura più adeguato e sicuro possibile.

Ribadiamo il nostro impegno e la nostra vicinanza alla famiglia, assicurando che ogni azione necessaria sarà compiuta con la massima celerità e attenzione”.

Così Pasqualina Straface, assessore all’inclusione sociale, sussidiarietà e welfare, pari opportunità, della Regione Calabria.