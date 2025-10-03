Straface (FI), “Tridico vedrà futuro Calabria in videocall da Bruxelles”

“Parlo molto francamente.Occhiuto, con una furbata contro la democrazia, sta chiedendo un plebiscito perché è andato in difficoltà rispetto alle inchieste in corso. Ha capito che la cosa si è messa molto male e ha giocato d’anticipo, quindi con un vantaggio competitivo. Noi stiamo facendo una rincorsa, è inutile girarci intorno, ma una rincorsa sull’onda […]