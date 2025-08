Straface (FI), “se è così bravo Irto si candidi a presidente. Potrà così raccontare ciò che il Pd non ha fatto negli ultimi 20 anni”

Se il segretario regionale del Pd Nicola Irto vuole davvero una scossa democratica per la Calabria si impegni in prima persona, invece di lanciare la pietra e nascondere la mano, come è abituato a fare in questi anni di nullafacenza in Parlamento.

straface: perché il loquace irto non scende in campo?

I retroscena giornalistici – dichiara il consigliere regionale di Forza Italia Pasqualina Straface – raccontano di una sua indisponibilità alla candidatura. E perché mai? Se è così bravo (forse solo a chiacchierare?) scenda in campo e si candidi alla presidenza della Regione.

quelli di occhiuto sono fatti e risultati innegabili

Quello che nel mondo di Irto si chiama marketing, nella vita reale si chiama record di passeggeri per gli aeroporti calabresi, quasi 4 miliardi per la Ss106, nuovi ospedali quasi pronti dopo decenni di immobilismo, attrazione degli investimenti, vertenze chiuse con migliaia di posti di lavoro salvaguardati, ordine nei conti della sanità, chiusura dei bilanci delle Asp e delle Ao, produzioni cinematografiche di livello nazionale e internazionale, e potrei andare avanti.

il presidente occhiuto spiegherà come vuole proseguire dai fatti

Il presidente Roberto Occhiuto farà la campagna elettorale raccontando queste e tante altre cose fatte in questi 4 anni, partendo cioè dai fatti e dai risultati, spiegando come vuole procedere nel portare avanti queste opere e questi traguardi.