Storia, arte e missione: il convegno in occasione del Seicentenario dalla costruzione della chiesa dell’Annunziata di San Lucido
Apr 08, 2026 - redazione
In occasione dell’Ottavo Centenario del transito di San Francesco d’Assisi, sabato 18 aprile, alle ore 17:30, ospiterà un convegno dedicato alla valorizzazione dell’antica chiesa dell’Annunziata in vista dei Seicentenario dalla sua costruzione.
Promosso dall’Amministrazione Comunale, l’evento si propone quale appuntamento di rilievo per la riscoperta di un luogo sacro la cui storia segna la presenza di frati brasiliani, diventati poi Frati Minori Osservanti nel cuore del borgo cittadino.
A rendere concreta la possibilità di un convegno di tale portata la sinergia tra le diverse realta associative del territorio sanlucidese, dal Parco Don Luciano Fiorentino all’Istituto Comprensivo locale, dall’Azione Cattolica e il Gruppo Agesci alla Tavernetta Letteraria.
Tra gli interventi in programma quello del Dirigente del sottosegretariato del MIC Vito D’Adamo, della Dirigente della Soprintendenza Paola Aurino, di Padre Antonio Bottino e Padre Mario Chiarello, degli storici dell’arte Tina Bevilacqua, Antonella Salatino, Lugi Miotto, del direttore dell’Archivio diocesano Vincenzo Tucci e dell’artista Paolo Bruno, autore di due pale dell’altare.
Una chiesa, quella Dell’Annunziata, che sarà raccontata in ogni suo dettaglio, passando al setaccio la sua struttura architettonica e tutte le opere artistiche in essa esposte.
Durante il convegno sarà dato spazio alla lettura scenica di Nadia Focetola e la messa in scena dell’opera di San Francesco d’Assisi, a cura dalla Compagnia teatrale “Cilla Giovanni”.
Seguierà una mostra pittorica con le tele a tema religiose di Anna Drago, Egidio Filippo, Maria Perrotta e Rossella Iorio, sulle note del tenore Pierluigi Cordova accompagnato al pianoforte da Benedetta Vommaro.
Mariarosaria Valente