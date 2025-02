Startup Generation: I.I.S. Einaudi-Alvaro e Consulta Giovanile Palmese uniti per l’imprenditoria giovanile al Comune di Palmi 

Il 25 febbraio 2025, presso la Sala Consiliare del Comune di Palmi, si è tenuto l’evento “Startup Generation. Giovani, innovazione e lavori del futuro”, organizzato in collaborazione tra la Consulta Giovanile Palmese e l’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” di Palmi.

L’incontro è stato inaugurato dai saluti istituzionali dell’avv. Giuseppe Ranuccio, sindaco di Palmi, della dott.ssa Solidea Schipilliti, vicesindaco con delega alla pubblica istruzione, del dott. Salvatore Celi, assessore alle politiche giovanili del Comune di Palmi, di Mattia Zerbonia, presidente della Consulta Giovanile Palmese, del dott. Giuseppe Eburnea, Dirigente Scolastico dell’I.I.S. Einaudi-Alvaro di Palmi.

Successivamente, è stata presentata alla cittadinanza l’idea di startup “GineStart”, vincitrice del concorso RISE – Rising Innovators for a Sustainable Environment, cofinanziato dalla Camera di Commercio Italo-belga e dal Parlamento Europeo, e realizzata da un gruppo di studenti della classe 5AS del Liceo “Alvaro”: Emanuele Barone, Ilenia Cannistrà, Elisa Papalia, Clara Ranieri, Elisa Saffioti. Come illustrato da Emanuele Barone, membro della Consulta giovanile e studente della sede Liceo dell’I.I.S, “Einaudi-Alvaro” impegnato nel progetto, GineStart è un modello di startup nell’ambito della bioedilizia dedicata alla realizzazione di pannelli ecosostenibili in calce e ginestra. È stato mostrato anche un trailer illustrativo di GineStart realizzato da Ilenia Cannistrà.

Nel corso dell’evento, gli allievi Emanuele Barone, Ilenia Cannistrà, Elisa Papalia, Clara Ranieri, Elisa Saffioti e il prof. Fabio Domenico Palumbo, referente del progetto, sono stati premiati con due targhe celebrative donate dal Comune di Palmi.

A illustrare con ulteriori dettagli le caratteristiche del progetto sono stati la dott.ssa Maria Laura Falduto e Giuseppe Falsone, membri di ACE Medicina Solidale partner del progetto attraverso il Parco diffuso della conoscenza e del benessere.

È stata poi presentata la startup “Arricriati” dell’azienda Toraldo Produzioni Biologiche, produttrice di una gamma di birre artigianali.

Dopo l’introduzione al tema del prof. Riccardo Rossetti, vicepreside dell’Einaudi-Alvaro, è stato dedicato ampio spazio a una relazione sull’Economia Finanziaria a cura del dott. Alessandro Vittorio, dottore in International Economics and Finance presso l’Università Bocconi e Bachelor of Commerce della McGill University di Montréal. Infine, si è aperta una discussione sui temi dell’economia e delle startup, con numerose domande da parte degli allievi. È stata una mattinata estremamente preziosa dal punto di vista formativo e gratificante per gli studenti che hanno visto premiato il loro impegno e la loro creatività davanti alla comunità scolastica e alla cittadinanza palmese.

Un ringraziamento particolare va al Dirigente Scolastico dott. Giuseppe Eburnea e ai suoi collaboratori, prof. Riccardo Rossetti vicario del DS e prof.ssa Ottavia Silvana Morgante, per la presenza all’evento e per aver incoraggiato il progetto in tutte le sue fasi.