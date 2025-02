Stanno bloccando i conti correnti degli italiani con il sistema dell’autovelox, si stanno arricchendo sulla pelle della povera gente. VIDEO

Una vergogna. Ai calabresi consiglio di andare in Banca e ritirare tutti i loro risparmi, a breve milioni di pignoramenti senza la possibilità di difendersi

Stanno bloccando i conti correnti degli italiani. C’è un comune nella provincia di Cosenza utilizzando il sistema autovelox si sta arricchendo sulla pelle della povera gente. Una vergogna! Ai calabresi consiglio di andare in banca per ritirare tutti i risparmi…diversamente ci penserà qualcuno altro!

I parlamentari che percepiscono oltre ventimila euro di stipendio mensile non possono capire le difficoltà della povera gente e intanto, hanno votato in Parlamento la legge che consente alle società di recupero crediti di poter bloccare famiglie e aziende. Se noi contattiamo un singolo parlamentare non saprebbe nemmeno di cosa stiamo parlando.