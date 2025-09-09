Stalla in fiamme in Calabria, giovane agricoltore ustionato per salvare gli animali

Coldiretti Calabria esprime profonda vicinanza e solidarietà alla famiglia dell’azienda agricola della contrada Cammarata di Castrovillari, dove un giovane imprenditore agricolo è rimasto gravemente ustionato nel tentativo di salvare i suoi vitelli durante un incendio che ha coinvolto la sua azienda agricola. Un episodio che evidenzia ancora una volta il coraggio degli agricoltori calabresi e, al tempo stesso, il rischio quotidiano legato alla gestione delle attività nei contesti rurali.

Il Presidente regionale di Coldiretti Calabria, Franco Aceto, ha ribadito che: «quello che è accaduto a Castrovillari mostra il grande senso di responsabilità e dedizione che anima le nostre aziende. Il gesto eroico del giovane agricoltore dimostra che dietro ogni impresa agricola ci sono persone capaci di mettere la vita al servizio del benessere degli animali e della propria comunità. Stiamo verificando in che modo prestare supporto concreto alla famiglia colpita e ribadiamo l’importanza di misure di prevenzione e sostegno per contrastare incendi sempre più frequenti». Il Direttore regionale Francesco Cosentini ha aggiunto che «è d’obbligo una riflessione sulla vulnerabilità di chi lavora quotidianamente nei campi. È necessario adottare strategie efficaci di prevenzione e tutela per gli agricoltori che, con grande dedizione, presidiano il territorio e le aree interne, sempre più esposte al rischio di spopolamento. Serve un cambio di paradigma nella lotta agli incendi, che continuano a mettere in pericolo vite umane, aziende agricole e biodiversità».

Le cause sono da accertare, ma di certo si tratta di un nuovo grave episodio in un contesto, sia regionale che nazionale, già duramente segnato dagli incendi: i dati Coldiretti evidenziano un aumento del 60% degli ettari bruciati in Italia nel 2025, rispetto alla media degli ultimi vent’anni, spesso in focolai di origine dolosa. Quasi 57mila ettari di boschi e campi sono stati distrutti dalle fiamme dall’inizio dell’anno, complici il caldo intenso, il vento e la scarsa gestione delle aree verdi.