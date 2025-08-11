«Spiagge vuote nel periodo più turistico dell’anno: non c’è gente, siamo qui a contare le pecore. Ma non è colpa dei prezzi nei nostri stabilimenti»

Caldo afoso e spiagge vuote. La polemica dell’estate 2025 travolge i balneari. Gli stabilimenti registrano un calo rispetto all’anno passato e c’è chi punta il dito contro i prezzi dei loro servizi. Ma la categoria si giustifica: «È colpa del caro vita».

Il problema è il caro vita

«A luglio abbiamo registrato un meno 25% nei consumi rispetto allo stesso mese del 2024.

